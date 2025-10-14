A Milli Takım'dan Gürcistan'a Farklı Galibiyet

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çaldı. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Artene Ovidiu üstlendi.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0. Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan, yerden içeri çevirdi. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan milli takım 52'nci dakikada farkı 4'e çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hakan ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Merih'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 64'üncü dakikada Gürcistan farkı 3'e indirdi. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Gürcistan'da ceza sahası içinde Abdülkerim'den sıyrılan Kochorashvili, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.