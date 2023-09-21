A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca sözleşmesini feshetti
A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin sona ermesinin ardından yardımcı antrenör Kenan Koçak da ayrılık kararı aldı. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmak istemeyen Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti.
A Milli Takım'da yaprak dökümü sürüyor. Stefan Kuntz'un ardından Alman hocanın yardımcılığını yapan Kenan Koçak da takımdan ayrılma kararı aldı.
KENAN KOÇAK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Kenan Koçak, TFF'nin yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Montella'nın ekibinde yer almak istemeyen Koçak, sözleşmesini feshetti.
NE OLMUŞTU?
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Konan Koçak ile görüşmüş ve Vincenzo Montella'nın yardımcısı olmasını istemişti. Bu nedenle Kuntz'un ardından Koçak'ın sözleşmesi feshedilmemişti.
Kaynak: Haberler.com / Spor