A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca sözleşmesini feshetti

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin sona ermesinin ardından yardımcı antrenör Kenan Koçak da ayrılık kararı aldı. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmak istemeyen Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti.