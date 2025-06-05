A Milli Takım'da Sakatlık: Salih Özcan Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Takım'da Sakatlık: Salih Özcan Kadrodan Çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maç öncesi kadrosunda değişiklik yaptı. Salih Özcan, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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