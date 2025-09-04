A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası
A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu 14 gol, 3 asistlik performansıyla Kerem Aktürkoğlu oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena'da oynanan maçı milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı.
KEREM'DEN 2 GOL
A Milli Takım forması giyen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında rakip kaleye 2 gol attı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu golleriyle birlikte dikkat çeken bir istatistiğinde sahibi oldu.
EN FAZLA GOLE KATKI YAPAN OYUNCU
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı üreterek en fazla gole katkıda bulunan oyuncu olmayı başardı.