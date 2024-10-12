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A Milli Takım'da İzlanda Maçı Öncesi Kadroda Değişiklik

A Milli Takım'da İzlanda Maçı Öncesi Kadroda Değişiklik
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A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan, sakatlık ve ceza nedeniyle aday kadrodan çıkarıldılar. Takım, Samsun'da antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımızın aday kadrosundan 2 futbolcu çıkartıldı.

Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldılar. Yerlerine başka oyuncu davet edilmedi.

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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında 14 Ekim'de İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, bugün yaptığı yolculuk öncesi Samsun'da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Dün akşam Karadağ ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan futbolcular konakladıkları otelde rejenerasyon yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, taktik ve son vuruş çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli taktik oyunu oynandı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da sabah yapılan antrenmanı izledi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çiçek vererek, İzlanda karşılaşmasında başarılar diledi. İtalyan teknik adam da Çapa ve Serdar'a konukseverlikleri için teşekkür etti.

Teknik direktör Montella ve milli futbolcular, antrenmanın sonunda Samsunspor Akademisi'ndeki minik futbolcularla fotoğraf çekindi ve imza dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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