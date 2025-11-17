Haberler

A Milli Takım'da İspanya Maçı Öncesi Sakatlık ve Cezalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, İspanya ile oynayacağı son maç öncesi kadrosunda değişiklik yaparak bazı oyuncuları sakatlık ve ceza nedeniyle aday kadrodan çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve kart cezalısı İsmail Yüksek aday kadrodan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 22.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Bulgaristan'la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in kamptan ayrıldığı, Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'nun ise aday kadroya dahil edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.