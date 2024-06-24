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A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu

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A Milli Takım'ın kalecisi Doğan Alemdar'ın antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu ön çapraz bağları koptu. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi" denildi.

A Milli Takım'da Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer aday kadroya davet edildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

TFF'nin açıklamasına göre Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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