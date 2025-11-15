Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 Geçti

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek puanını 12'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü ve Bulgaristanlı Atanas Chernev'in kendi kalesine attığı golle galip geldi.

Bu sonuçla Türkiye, E Grubu'ndaki 5 maçta 4 galibiyetle toplam 12 puanla yoluna devam ediyor. Gruptaki bir diğer maçta ise İspanya, Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti.

İspanya'nın 15 puanla birinci sırada yer aldığı tabloda Türkiye 12 puanla ikinci sırada, Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada ve 5 maçta puanla tanışmayan Bulgaristan dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Spor
