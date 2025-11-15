A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 Geçti

(BURSA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. Türkiye, Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikada penaltıdan kaydettiği ve Atanas Chernev'in 83. dakikada kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, E Grubu'ndaki 5 maçta 4 galibiyetle toplam 12 puanla yoluna devam ediyor. Gruptaki bir diğer maçta ise İspanya, Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti.

İspanya'nın 15 puanla birinci sırada yer aldığı tabloda Türkiye 12 puanla ikinci sırada, Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada ve 5 maçta puanla tanışmayan Bulgaristan dördüncü sırada yer alıyor.