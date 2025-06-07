A Milli Takım, ABD Maçına Hazır
A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maç öncesi Hartford'da hazırlık antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
A Milli Futbol Takımı, ABD ile Connecticut eyaletinin Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılar daha sonra ABD maçı öncesi kampa girdi.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da takip etti.
Ay-yıldızlılar, bugün TSİ 22.40'ta hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor