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A Milli Takım, rejenerasyon çalışması yaptı

A Milli Takım, rejenerasyon çalışması yaptı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Takım, Paraguay maçı sonrası Arizona'daki kamp merkezinde rejenerasyon çalışması yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı antrenmanın ardından takım, yarın basına açık bir çalışma daha gerçekleştirecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı.

Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

A Milli Takım, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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