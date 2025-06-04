A Milli Takım ABD'de Özel Maçlar Hazırlığını Sürdürüyor
A Milli Takım, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile oynayacağı özel maçlar için ABD'de hazırlıklarını New England Revolution'ın tesislerinde sürdürüyor. Yeni isimler antrenmana katılırken, bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
A Milli Takım, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da (TSİ 04.00) Meksika ile oynayacağı özel maçlar için geldiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmana, aday kadroya davet edilen Mustafa Eskihellaç gibi yeni isimler katılırken, sakatlıkları bulunan ve ABD'ye getirilmeyen oyuncular Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Hakan Çalhanoğlu kafilede yer almıyor.
Milliler, New England Revolution'ın sahasındaki çalışmada ısınma hareketlerinin ardından pas, istasyon çalışmaları ve taktik denemeler yaptı. Kaleciler ise takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.