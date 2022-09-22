A Milli Takım'a 1 puan yetiyor! Türkiye-Lüksemburg maçında ilk 11'ler belli oldu
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Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. A Milli Takım, 1 puan alması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, bu karşılaşmada 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
EKSİKLER
Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Enes Ünal, Halil
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Barreiro, S.Thill, V.Thill, Sanches, Rodrigues, Sinani