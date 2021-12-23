A Milli Takım 5 basamak birden düştü! İşte 2021 FIFA dünya sıralaması
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, A Milli Takım 37. sıradaki yerini korudu. Listede ilk 10 değişmezken geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2., Fransa da 3. sırada bulunuyor. 2020 yılını 32. sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekibin 2021 itibarıyla 5 basamak birden düşmesi dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.
KANADA EN FAZLA GELİŞME GÖSTEREN TAKIM OLDU
Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı. 2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı. Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı. Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 şöyle:
- Belçika
- Brezilya
- Fransa
- İngiltere
- Arjantin
- İtalya
- İspanya
- Portekiz
- Danimarka
- Hollanda
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