A Milli Takım, Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı , 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Palace Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Ay-yıldızlılar son olarak katıldığı 2002 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamış, sonrasında 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen organizasyonlarda ise yer alamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde boy gösterecek ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

3'ÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3'üncü kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 1950, 1954 ve 2002 yıllarında organizasyonda yer almaya hak kazanan Türkiye, 1950 yılında mali sorunlar nedeniyle Brezilya'da düzenlenen turnuvada yer alamadı.

HEDEF GRUP ETABINA İYİ BAŞLAMAK

A Milli Takım, Avusturalya karşısında kazanarak gruba 3 puanla başlamak istiyor. Milliler, grubu ilk sırada tamamlayarak, sonraki turlarda kağıt üstünde daha kolay rakiplerle eşleme hedefinde. Teknik direktör Montella ve milli futbolcular da yaptıkları açıklamalarda turnuvadaki en önemli karşılaşmalarının ilk maç olduğuna dikkat çekerken, hata yapmadan ilk maçı tamamlamak istediklerinin altını çizdiler.

KENAN YILDIZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Ay-yıldızlılarda, sakatlığı nedeniyle İstanbul'dan beri takımdan ayrı çalışan milli futbolcu Kenan Yıldız, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Takımın önemli isimlerinden birisi olan genç futbolcunun yine de yarınki maçta tedbir sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Vincenzon Montella da daha önce yaptığı açıklamalarda Kenan Yıldız'ın ilk maça yetişmesinin zor olduğunu dile getirmişti.

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı'nda yarın kaleci Uğurcan Çakır koruyacak. Savunma hattında Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Orta sahanın ortasında Hakan Çalhanoğlu – İsmail Yüksek ikilisi ilk alternatif olarak görülüyor. Hücum hattının sağında Yunus, 10 numarada Arda, sol kenarda ise Barış Alper Yılmaz bir adım önde. Ancak teknik direktör Montella'nın Can Uzun'a da sol kenarda forma şansı verme ihtimali bulunuyor. İtalyan teknik adamın Can'ı ilk 11'de değerlendirmesi halinde Barış sağ kanada geçecek, Yunus Akgün ise yedek kulübesinde bekleyecek. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

Ay-yıldızlıların Avustralya karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan Çakır – Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı