A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı mağlup ederek, 2002 yılından sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile mücadele etti. Milliler sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken, bu sonuçla Dünya Kupası bileti aldı. Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda katılan ay-yıldızlılar böylece 24 yıllık hasreti sona erdi.

A Milliler, Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 yılları olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Ay-yıldızlılar ilk olarak 1950 yılında İsviçre'de düzenlenen turnuva katılım hakkı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

Franco'nun kura atışıyla Dünya Kupası

Milliler, 1954 yılında İsviçre'deki Dünya Kupası için elemelerde İspanya ile mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar, Madrid'de oynanan ilk maçı 4-1 kaybederken, İstanbul'daki rövanşı maçını 1-0 kazanır. O dönemlerde averaj kuralı uygulanmadığı için tarafsız sahada üçüncü karşılaşma da 2-2 sona erer. Dönemin statüsünde uzatmalar ya da penaltılar olmadığından kura atışı yapıldı ve top toplayıcı olarak görev yapan bir İtalyan bir çocuk olan Franco'nun parayı havaya atmasının ardından Türkiye ilk defa ilk defa Dünya Kupası finallerine yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, finallerde Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore ile aynı grupta yer aldı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2 puan topladı. Grup formatı gereği yeniden Batı Almanya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine yenildi ve turnuvaya veda etti.

2002'de 48 yıl sonra katıldı, dünya üçüncüsü oldu

Türkiye, Dünya Kupası'na 2. defa 48 yıl sonra Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvaya gitti. Milliler, Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in bulunduğu gruptan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Japonya'yı geçen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde de Senegal'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Türkiye yarı finale çıktı. Yarı finalde grupta da oynadığı Brezilya olurken, kırmızı-beyazlılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Milliler, üçüncülük maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Bu Dünya Kupası'nın ardından bir türlü bu turnuvaya katılamayan A Milli Futbol Takımı, şanssızlığını kırdı ve 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda mücadele edecek. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı