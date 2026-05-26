A Milli Futbol Takımı, dayanıklılık testinden geçti

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Riva'da testten geçti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki testler, sahada ve fitness salonunda yapıldı.

Millilere fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile ekibi de testler sırasında hazır bulundu.

Ay-yıldızlı takım, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek.