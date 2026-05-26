A Milli Futbol Takımı, dayanıklılık testinden geçti
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Riva'daki tesislerde kuvvet, esneklik, sıçrama, laktat ve dayanıklılık testlerine tabi tutuldu. Teknik direktör Vincenzo Montella da testler sırasında hazır bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki testler, sahada ve fitness salonunda yapıldı.
Millilere fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı.
Ay-yıldızlı takım, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat