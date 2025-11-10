Haberler

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri İçin Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri İçin Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan ilk antrenmanda ise bazı futbolcular katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın aerobik koşularla sona erdiği bildirildi.

Bazı milli futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Eren Elmalı, aday kadrodan çıkarıldı. Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli olması sebebiyle idmanda yer almadı.

Milli takım, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.