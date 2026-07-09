Milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal, Polonya maçında ayak bileğinden sakatlandı. Tedavisine başlanan oyuncunun VNL'deki durumu maç öncesi değerlendirilecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki Polonya maçının 3. setinde sakatlık yaşayan Sinead Jack-Kısal'ın, ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edildi.
32 yaşındaki sporcunun tedavisine başlandığı ve VNL'in üçüncü haftasında kalan karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ise sağlık ekibinin maç öncesinde yapacağı değerlendirmenin ardından karar verileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer