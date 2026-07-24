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Milli Voleybolcular Çin Maçına Hazırlanıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye, yarı finalde ev sahibi Çin ile 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 6. kez yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekip, Çin karşısında oynadığı son üç resmi maçı kazandı. Milliler, rakibini elemesi halinde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA
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