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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk haftasında yarın TSİ 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Brezilya'daki etapta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, son şampiyon İtalya'ya karşı mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.

Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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