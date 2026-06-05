A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk haftasında yarın TSİ 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Brezilya'daki etapta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, son şampiyon İtalya'ya karşı mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer