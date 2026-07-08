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Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya Etabına Polonya Galibiyetiyle Başladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL üçüncü haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek yedinci galibiyetini aldı. Milliler, Japonya etabında 10 Temmuz'da ABD ile karşılaşacak.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyondaki yedinci galibiyetini elde etti. Milliler, Japonya etabındaki ikinci karşılaşmasını 10 Temmuz Cuma ABD'ye karşı oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve VNL'deki bu sezonki yedinci galibiyetini aldı.

Japonya'daki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti 27-25 kazanırken ikinci seti 20-25 kaybetti. Üçüncü ve dördüncü setleri 25-19'luk skorlarla hanesine yazdıran filenin sultanları, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

114 dakika süren karşılaşmanın ardından VNL'de yedinci galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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