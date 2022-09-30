A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın ev sahibi Polonya ile gerçekleşecek karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın ev sahibi Polonya ile gerçekleşecek karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. "Filenin Sultanları", 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, yarın TSİ 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Ömer Sercan Karkuş Dünya Şampiyonası voleybol Polonya Spor Haberler

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