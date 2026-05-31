Milli Kadın Voleybol'dan VNL Brezilya kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabı için Brezilya'da mücadele edecek. Kadroda Dilay Özdemir, İlkin Aydın, Deniz Uyanık gibi isimler yer alıyor. Türkiye, VNL'de daha önce şampiyonluk yaşamıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Brezilya etabındaki kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edeceği oyuncular, organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da (Brasilia) oynarken 2. etap maçları Ankara'nın ev sahipliğinde, Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Kadınlar 2026 VNL'nin 3. etap maçları 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynanacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.
Milli kadro
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz