Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak. Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek. Millilerin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde: 24 Eylül Cumartesi TSİ 14.00 Türkiye-Tayland 27 Eylül Salı TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore 28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan 01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Hollanda Polonya Spor Haberler

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