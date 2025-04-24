A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 VNL Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) için belirlenen geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

1.Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

MAÇ PROGRAMI

1.Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran 2025

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran 2025

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 2025

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 2025

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

Millilerin 30 kişilik geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın