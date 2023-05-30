A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Döşemealtı halısı hediye edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve teknik heyete, Antalyaspor Vakfı Başkanı ve DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve işadamı Salih Tetikcan tarafından Döşemealtı halısı hediye edildi. Takımın onuruna verilen yemekte Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Filenin sultanları, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 'Voleybol Milletler Ligi'nde' Antalya'da verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve teknik heyete, Antalyaspor Vakfı Başkanı ve DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve işadamı Salih Tetikcan tarafından Döşemealtı halısı hediye edildi.

2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen "Voleybol Milletler Ligi'nde" (VNL) Antalya'da verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı onuruna yemek verildi. Yemeğe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu üyesi Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç'ta katıldı.

Antalya'da 31 Mayıs-4 Haziran, 14-18 Haziran Hong Kong'ta ve 28 Haziran 2 Temmuz tarihlerinde Bangkok'ta mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'e Antalyaspor Vakfı Başkanı DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve işatdamı Salih Tetikcan tarafından dünyaca ünlü Döşemealtı Halısı hediye edildi. Filenin sultanları yarın ilk maçını Güney Kore ile yapacak. - ANTALYA