A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final etabı kadrosunu duyurdu. Sultanlar, finallerin oynanacağı Polonya'ya gitti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.

SULTANLARIN RAKİBİ JAPONYA

Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler : Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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