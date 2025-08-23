A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya'yı Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0'lık skorla yenerek başarılı bir başlangıç yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Salon: Nakhon Ratchasima

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Elif, İlkin, Hande)

İspanya: Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela, Aranda Muroz, Llabrés (L) (Lazaro, J.Fernandez, Schlegel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-23

Süre: 66 dakika (20,23,23) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
