A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 Mağlup Etti

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

Salon: Omnisport

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Hollanda : Daalderop, Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Aalen (Reesink, Jasper, Lyklema, Vosse, Kok, Jansen)

Türkiye : Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken)

Setler: 19-25, 16-25, 21-25

Süre: 69 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran milliler, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinde izledi.

Milli takım, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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