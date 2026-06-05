2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 Hollanda: 3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Milliler, gruptaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Brezilya etabındaki üçüncü maçında cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye : Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)
Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van de Vosse)
Setler: 23-25, 17-25, 18-25
Süre: 80 dakika - İSTANBUL