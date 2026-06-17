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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarın Fransa ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci hafta ikinci maçında yarın saat 19.30'da Fransa ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. Milliler, son 4 resmi maçta Fransa'yı mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:

18 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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