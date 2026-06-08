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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Bulgaristan: 1 Türkiye: 3

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Brezilya etabını iki galibiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Brezilya etabını bu sonuçla beraber iki galibiyet ile tamamladı.

Salon: Arena Nilson Nelson

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)

Bulgaristan: Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva, Pashkuleva (L) (Krasteva, Todorova (L), Krasteva, Veneva, Guncheva, Illieva, Nikolova)

Türkiye : Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, Saliha, Deniz, Eylül (L)

Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25

Süre: 90 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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