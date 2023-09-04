A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. İzmirli oyuncu Cansu Özbay da büyük bir gurur yaşattı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı tüm ülkeye büyük bir mutluluk yaşatırken, İzmirliler Cansu Özbay'la da gurur duydu. İzmir Urla doğumlu olup Göztepe ve Arkas Spor altyapısında yetişen 26 yaşındaki pasör, kulüpler düzeyinde kazandığı Avrupa şampiyonluklarına ay-yıldızlı ekibimizle tarihi başarıyı da ekledi. Bu yıl A Milli Takım kadrosunda 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde de şampiyonluk yaşayan Cansu Özbay, VakıfBank'la 3 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, 3 de FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kazanmıştı.

EGE UYUMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki tarihi şampiyonluğu tüm Ege'de coşkuyla kutlandı. İzmir'den Muğla'ya bölgenin birçok ili ve ilçesinde vatandaşlar final maçını meydanlara kurulan dev ekranlarda birlikte izledi. Onbinlerce Egeli voleybolcularımızın tarihi başarısını büyük bir heyecanla takip etti. Yarı finalde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı eledikten sonra finalde son Dünya şampiyonu Sırbistan'ı geriden gelip dize getiren milliler tüm Türkiye'ye bayram sevinci yaşattı. Vatandaşlar finalin ardından birçok şehirde millilerimizin şampiyonluğunu kutlamak için tura çıktı.

LAR