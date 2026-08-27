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Milliler Polonya ile Namağlup İçin Karşı Karşıya

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında yarın Polonya ile karşılaşacak. Namağlup liderlik hedefleyen milliler, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 geçen milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan'ı set vermeden mağlup etti. Son olarak Almanya'yla karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçtan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.

Macaristan, Letonya ve Slovenya karşılaşmalarını kazanan Polonya, grupta bugün karşılaşacağı Almanya'yı yenmesi halinde ay-yıldızlılarla liderlik için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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