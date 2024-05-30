A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve ikinci haftaya galibiyetle başladı.

Beşinci maçında üçüncü galibiyetini alan Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında kalan maçlarda Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD etabındaki ikinci maçını 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: College Park Center, Arlington

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel, Pogany (L) (Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Tuğba, Eda, Elif, Gizem (L) (Derya, Simge, Ayça, Cansu)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 1 saat 50 dakika - İSTANBUL