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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 Yendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek altıncı galibiyetini aldı.

SALON: College Park Center

HAKEMLER: Cambre Wim (Belçika), Puecher Andrea (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Hancock, Lanier, Washington, Frantti, Skinner)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın)

SETLER: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

SÜRE: 117 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi. Milliler, Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.

Arlington kentinde oynanan mücadelede ev sahibi ABD'yi yenen Filenin Sultanları, 8'inci maçını geride bırakırken dünya 1 numarası ünvanını korumayı başardı.

ABD'deki ikinci hafta müsabakalarında ilk iki maçında Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında ise iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 12-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'ta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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