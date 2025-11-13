A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın tarihinde ilk kez yer alacağı Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'ları, yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre F Grubu'ndaki ay-yıldızlılar, Almanya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlara, 14-16 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübü ev sahipliği yapacak.

F Grubu karşılaşmalarında Türkiye'yi Zeynep Sönmez, Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşan takım temsil edecek.

Türkiye, yarın ev sahibi Almanya, 15 Kasım Cumartesi günü ise Belçika'nın karşısına çıkacak. Grupta sıralama, 16 Kasım Pazar günü oynanacak Almanya-Belçika maçıyla belirlenecek.

Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.