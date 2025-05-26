A Milli Kadın Sutopu Takımı, Slovak International Cup'ta Şampiyon

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Slovak International Cup'ta Şampiyon
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Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında katıldığı Slovak International Cup 2025'i namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Turnuvada Hanzade Dabbag en skorer oyuncu, Dilara Burali turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

TÜRKİYE A Milli Kadın Sutopu Takımı, 6-8 Haziran 2025 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Slovak International Cup 2025'e katıldı. Ay-yıldızlılar, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Milliler, Slovakya ile oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasını 10-8 ve 14-12'lik skorlarla kazanmayı başardı. Türkiye, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında ise rakibine 13-8 ve 13-7'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan turnuvada Türkiye'ye bireysel ödüller de geldi. Hanzade Dabbag en skorer oyuncu olurken, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Dilara Burali seçildi. En iyi kaleci ödülünü ise Dilara Aydınlık aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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