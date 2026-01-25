Haberler

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak

A Milli Kadın Sutopu Takımı, 5 Şubat'ta sona erecek Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentindeki organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.

Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 16 ülke, 4 grupta mücadele verecek.

Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Sırbistan-Türkiye

27 Ocak Salı:

21.45 Türkiye-Hırvatistan

29 Ocak Perşembe:

12.00 İtalya-Türkiye

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
