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A Milli Kadın Hentbol Takımı Sırbistan maçı hazırlıklarını tamamladı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Sırbistan maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı takımın maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda başantrenör Costica Buceschi yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ana bölümünde milli takım, savunma, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı takip eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, maçla ilgili, "Bu akşam bizim için önemli ve zorlu bir maça çıkacağız takımımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Gerek fizik, gerek moral motivasyon açısından herkes maça hazır. Teknik ekibimizle sporcularımızla bütün ekip maçı kazanmak üzere hazırlıklarımızı yaptık. Bu akşam Avrupa Şampiyonası yolunda bir tarih yazmak için buradayız, zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ve inşallah her şey istediğimiz gibi ilerler. Hem Sırbistan'ın hem de bizim gruptan çıkma şansımız var, ev sahibi ekibin taraftar desteğine karşı da oynayacağımızı düşünüyorum, umarım sevinen taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zrenjanin kentinde Kristalna Spor Salonu'nda bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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