A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Avrupa Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çekya ile oynayacağı karşılaşmalar için kadrosunu belirledi. Takım, 4 Mart'ta Kastamonu'da başlayacak maçlar için kampa girdi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 4 Mart'ta Kastamonu'da oynanacak 3. maç ve 7 Mart'ta Çekya'da yapılacak 4. maç öncesinde Kastamonu'da kampa girdi.
Ay-yıldızlılar, Kastamonu'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk karşılaşmaya çıkacak, ardından deplasmandaki mücadele için Çekya'ya hareket edecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Çekya maçları kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz
Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Ceylan Aydemir
Sağ kanat: Emine Gökdemir, Seval Bozova
Sol oyun kurucu: Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler
Orta oyun kurucu: Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel
Sağ oyun kurucu: Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci
Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe