Macaristan: 23-42
Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamında oynadığı 5. maçında Macaristan'a 42-23 mağlup oldu. İlk yarıyı 22-14 geride kapatan ay-yıldızlılar, maçta iyi bir performans sergileyemedi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5'inci maçında Aksaray Hasandağı Spor Salonu'nda Macaristan ile karşılaştı. Maçı Genc Bujipi –Getoar Bujipi hakem çifti yönetti.
Ay-yıldızlı ekipte Bilgenur Öztürk Yıldırım 8, Gülcan Tügel 3, Akgün Göktepe 2, İskit Çalışkan 2, Beyzanur Türkyılmaz 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Nil Şengöçen 2, Edanur Burhan 1 ve Ceylan Aydemir 1'er gol kaydetti.