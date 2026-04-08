Hentbolda milli maçın ardından

2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, hem savunma hem de hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Montes, Aksaray Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftara teşekkür etti.

Karşılaşmaya ilginin yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Montes, şunları kaydetti:

"Skordan da belli olduğu gibi istediklerimizi yapamadık. 42 gol yemek kötü bir defans yaptığımız anlamına geliyor. 23 gol attık, atak anlamında da istediklerimizi yapamadık. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koyacağız. Mükemmel bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, güzel bir hentbol seyrettiremedik. Pazar günü de Danimarka ile sıkı bir maç yapacağız. Neler ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Oraya sadece zaman kaybetmek için gitmiyoruz. Hentbolumuzu geliştirmek adına kendimize neler katabilirsek bunu almak için gideceğiz."

"Sonuçtan hiç memnun değilim"

Milli takım kaptanlarından Aslı İskit ise sonuç için çok üzgün olduklarını ifade etti.

Macaristan'ın Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri olduğunu bildiklerini aktaran Aslı İskit, "Bu kadar fazla hata yapacağımızı beklemiyorduk. Ufak pas hataları yaptık ve kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda şutlarımızı kaçırdık. Bu da onların hızlı hücuma çıkmalarına ve golle sonuçlanmasına neden oldu. Aksaray seyircisi bizi sonuna kadar destekledi. Sonuçtan hiç memnun değilim. Sporda yenmek de yenilmek de var. Milli formamızı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Her şeyi yoluna koymaya çalışacağız. Sonraki maçlarda daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.