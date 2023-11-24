A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık kampı başladı

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başladı.

Milli Takım, 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, 24 ve 28 Kasım tarihlerinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak. - İSTANBUL