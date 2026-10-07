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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da Ukrayna ve İran'la turnuvaya girecek

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 19-25 Ekim'de Ankara'da kamp yapacak. Milliler, Ukrayna ve İran'ın katılacağı üçlü turnuvada 23 Ekim'de Ukrayna, 25 Ekim'de İran ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19-25 Ekim tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek kampta çalışmalarını sürdürecek.

Milliler, kamp programı kapsamında Ukrayna ve İran'ın da katılacağı üçlü hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Türkiye, turnuvada 23 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Ukrayna, 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'te İran ile karşılaşacak.

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 3-20 Aralık tarihlerinde Türkiye, Polonya, Çekya, Romanya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Milli takımın Ankara'daki kamp kadrosu şöyle:

Kaleciler: Yağmur Bembeyaz, Selen Akalın, Yaren Berfe Göker

Oyun kurucular: Sude Naz Dağ, Hande Muhcu, Gazel Dikme, Yağmur Özler, Buğu Sönmez, Azra Öztürk, Edanur Burhan, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Ayşenur Sormaz

Kanatlar: Emine Gökdemir, Bilgenur Öztürk Yıldırım, Beyzanur Türkyılmaz, Ceylan Aydemir, Berinda Tükenmez

Pivotlar: Hatice Özdemir Ilıca, Cansu Akalın, Nurceren Akgün Göktepe, Büşra Işıkhan.

Kaynak: AA
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