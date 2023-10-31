A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Çorum'da kadın futbolu adına tarih yazıldığını belirterek, UEFA Uluslar B Ligi'ne çıktıkları için gururlu olduklarını söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4'üncü maçında Lüksemburg'u 1-0 yendi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'ndan sonraki ilk maçı oynamak, oynadıktan sonrada Uluslar B Ligi'ne de çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Nice güzel zaferlere diyorum, Çorum halkına şükranlarımı iletiyorum, şunu da çok iyi biliyorum. Kadın çalışanlara iş verenler izin vermişler. Onlar da bizi desteklemek için maça gelmişler. Bizim için bu çok kıymetli bir durum. Ben Çorum halkına yine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Elazığ'dan sonra halkın tribünleri doldurmuş olmalarından dolayı da şükranlarımı iletiyorum. Ben maçta iken bütün annelerin çocuklarıyla maç izlediklerini gördüm. Bu da muhteşem bir görüntüydü. Çorum'da da bir kadın futbol takımı olmalı" diye konuştu.