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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off maçı hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile oynayacağı 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı; ilk maç 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı.

Isınmanın ardından geçiş ve bitiricilik çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Mililer, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı saat 19.00'da Pendik Stadı'nda konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 13 Ekim Salı günü oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Kaynak: AA
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