A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off maçlarına çift idmanla hazırlanıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre deknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenman, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Günün ilk idmanını salonda gerçekleştiren milliler, fiziksel çalışmalar yaptı. Günün ikinci çalışması ise sahada topla ısınma ve rondo çalışmasıyla başladı. Ardından topa sahip olma çalışması yapan milliler, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Kadın A Milli Takımı, Slovenya karşılaşmalarının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Play-off turunda Slovenya ile ilk maçını 9 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapacak milli takım, deplasmandaki rövanş mücadelesini ise 13 Ekim Salı günü oynayacak.

Kaynak: AA