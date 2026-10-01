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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off maçlarına Riva'da hazırlanıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Riva'da sürdürdü. Antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı; milli takım hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre deknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenman, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

İki takım arasındaki play-off turu ilk karşılaşması 9 Ekim Perşembe günü Pendik Stadı'nda, rövanş karşılaşması ise 13 Ekim Pazartesi günü Slovenya'da oynanacak.

Milli takım, Slovenya karşılaşmalarının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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