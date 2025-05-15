A Milli Kadın Futbol Takımı'nda İrlanda ve Yunanistan Maçları için Aday Kadro Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda İrlanda ve Yunanistan Maçları için Aday Kadro Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi kapsamında İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları için A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunu açıkladı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları için aday kadroyu açıkladı.

2. Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyeti ile başlayan Ay-yıldızlılar, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenmiş; ardından Slovenya'ya iki maçta da mağlup olmuştu.

Ay-Yıldızlılar gruptaki beşinci maçını 30 Mayıs tarihinde Esenler Erok Stadı'nda İrlanda Cumhuriyeti ile yapacak. Milliler grubun son karşılaşmasını Girit Adası'nda 3 Haziran tarihinde Yunanistan ile oynayacak ve UEFA Uluslar B Ligi maçları tamamlanacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadro şöyle;

KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Defne Sarıoğlu (FC Union Berlin)

DEFANS: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Dilan Bora (Trabzonspor A.Ş.), İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor ), Fatma Şakar (FC Union Berlin)

ORTA SAHA: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi Spor Kulübü), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

FORVET: Melike Öztürk (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Beylerbeyi Spor Kulübü), Melike Pekel (SKN St.Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.