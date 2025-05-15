A Milli Kadın Futbol Takımı'nda İrlanda ve Yunanistan Maçları için Aday Kadro Açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları için aday kadroyu açıkladı.

2. Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyeti ile başlayan Ay-yıldızlılar, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenmiş; ardından Slovenya'ya iki maçta da mağlup olmuştu.

Ay-Yıldızlılar gruptaki beşinci maçını 30 Mayıs tarihinde Esenler Erok Stadı'nda İrlanda Cumhuriyeti ile yapacak. Milliler grubun son karşılaşmasını Girit Adası'nda 3 Haziran tarihinde Yunanistan ile oynayacak ve UEFA Uluslar B Ligi maçları tamamlanacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadro şöyle;

KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Defne Sarıoğlu (FC Union Berlin)

DEFANS: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Dilan Bora (Trabzonspor A.Ş.), İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor ), Fatma Şakar (FC Union Berlin)

ORTA SAHA: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi Spor Kulübü), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

FORVET: Melike Öztürk (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Beylerbeyi Spor Kulübü), Melike Pekel (SKN St.Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)